До Рождества остаются уже считанные дни, и большинство людей уже установили елки, и хотят сохранить их в лучшем виде до наступления праздников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express Garden.

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Запаситесь пресной водой

Возможно, вам не приходила в голову идея поливать свою елку, но это может действительно помочь в том, чтобы сохранить ее целой. Ежедневно проверяйте уровень воды в ведре и убедитесь, что ствол достаточно погружен во влагу.

Избегайте добавок к воде

Существуют мифы о том, что добавление сахара или отбеливателя к воде для дерева помогут стоять ему дольше, однако это не совсем так. Пресная вода – это все, что вам нужно, чтобы удерживать ваше дерево здоровым в течение месяца или даже дольше.

Держите елку дальше от тепла

Чтобы елка оставалась здоровой, вам нельзя допустить ее высыхания. Один из признаков сухости дерева – это сброс игл, но также и их ломкость и затхлый запах. Для того, чтобы предотвратить это, держите дерево подальше от батареи и обогревателя.



Елку нельзя ставить возле батареи / Фото Pexels

Используйте только светодиодные гирлянды

Вы можете быть удивлены, и дерево вполне может усохнуть даже из-за просто плохо подобранных гирлянд. Для того, чтобы этого не произошло, выбирайте светодиодные фонарики, ведь они нагреваются значительно меньше.

Опрыскивайте ветви

Если у вас в доме очень сухой воздух, время от времени нужно опрыскивать ветви водой из пульверизатора – это поможет им оставаться увлажненными и зелеными.