Гель-лак будет держаться месяц: вот лайфхак, чтобы он не трескался и не слезал

Гель-лак – это чрезвычайно популярный вариант покрытия, ведь он может долго держаться, и выглядит невероятно даже через недели после нанесения.

Иногда случается так, что покрытие маникюра портится раньше, чем вы ожидали, и приходится преждевременно записываться на повторную процедуру, сообщает 24 Канал. Но этого можно избежать, если знать всего несколько секретов.

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Сколько гель-лак держится на ногтях?

Производители гель-лака уверяют, что после нанесения он должен держаться от 2 до 3 недель. Впрочем, это возможно только при условии, что мастер соблюдал ряд требований. И иногда даже малейшие ошибки могут привести к проблемам с маникюром.

Вот несколько распространенных ошибок, которых допускаются во время нанесения гель-лака:

плохая обработка поверхности от ногтевой пыли и остатков жира;

некачественное снятие глянцевого слоя;

несоблюдение временных промежутков при сушке гель-лака под лампой;

нанесение слишком толстого или неравномерного слоя.

Кроме того, отслаиваться маникюр может из-за излишней влаги. Если вы замечаете, что гель-лак даже до отслаивания выглядит некачественно, лучшим вариантом решения проблемы будет смена мастера.



Гель-лак следует наносить аккуратно / Фото Pexels

Что делать, чтобы гель-лак держался дольше?

Существует вероятность, что и вы не придерживаетесь всех рекомендаций по гель-лаку, и именно поэтому он не держится желаемое количество времени. К маникюру нужно относиться бережно, и всего несколько мер предосторожности могут спасти ногти и их красивый вид.

Прежде всего, первые несколько дней после нанесения лака нужно избегать слишком долгих контактов с водой. А следующие 48 часов стоит избегать посещения бани и сауны, бассейна. Учитывайте, что не только вода, но и резкие перепады температуры могут вызвать отслоение лака.

Если есть неотложная работа дома, которая не может подождать несколько дней, выполнять ее нужно исключительно в резиновых или латексных перчатках. Так вы защитите не только маникюр, но и кожу своих рук от негативного воздействия химии.

Осторожными стоит также быть и с ножами, ключами и остальными острыми металлическими предметами, чтобы случайно не поцарапать покрытие. А если ваши светлые ногти загрязнились, протирать их нужно ватным диском, смоченным в спирте.

Учтите то, что никогда не стоит самостоятельно снимать покрытие гель-лака подручными средствами. В случае острой необходимости снять покрытие, нужно использовать специальную жидкость, а остальные удалить апельсиновыми палочками. Учитывайте также то, что лак может мало держаться из-за того, что вы не даете своим ногтям отдохнуть.

Советуют давать ногтям перерыв на 2 – 3 недели после 3 – 4 коррекций маникюра.