Гель-лак буде триматися місяць: ось лайфхак, щоб він не тріскався і не злазив
Гель-лак – це надзвичайно популярний варіант покриття, адже він може довго триматися, та виглядає неймовірно навіть через тижні після нанесення.
Іноді трапляється так, що покриття манікюру псується раніше, ніж ви очікували, і доводиться передчасно записуватися на повторну процедуру, повідомляє 24 Канал. Але цього можна уникнути, якщо знати всього кілька секретів.
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Скільки гель-лак тримається на нігтях?
Виробники гель-лаку запевняють, що після нанесення він має триматися від 2 до 3 тижнів. Втім, це можливо тільки за умови, що майстер дотримався низки вимог. І іноді навіть найменші помилки можуть призвести до проблем з манікюром.
Ось кілька поширених помилок, яких припускаються під час нанесення гель-лаку:
- погана обробка поверхні від нігтьового пилу та залишків жиру;
- неякісне зняття глянсового шару;
- недотримання часових проміжків під час сушіння гель-лаку під лампою;
- нанесення надто товстого чи нерівномірного шару.
Окрім того, відшаровуватися манікюр може через зайву вологу. Якщо ви помічаєте, що гель-лак навіть до відшаровування виглядає неякісно, найкращим варіантом вирішення проблеми буде зміна майстра.
Гель-лак варто наносити акуратно / Фото Pexels
Що робити, аби гель-лак тримався довше?
Існує ймовірність, що і ви не дотримуєтеся усіх рекомендацій щодо гель-лаку, і саме через це він не тримається бажану кількість часу. До манікюру потрібно ставитися дбайливо, і всього кілька запобіжних заходів можуть врятувати нігті та їхній гарний вигляд.
Перш за все, перші кілька днів після нанесення лаку потрібно уникати надто довгих контактів з водою. А наступні 48 годин варто уникати відвідування лазні та сауни, басейну. Зважайте, що не тільки вода, але й різкі перепади температури можуть спричинити відшарування лаку.
Якщо є невідкладна робота вдома, яка не може почекати кілька днів, виконувати її потрібно винятково у гумових чи латексних рукавичках. Так ви захистите не тільки манікюр, але й шкіру своїх рук від негативного впливу хімії.
Обережними варто також бути і з ножами, ключами та рештою гострих металевих предметів, аби ненароком не подряпати покриття. А якщо ваші світлі нігті забруднилися, протирати їх потрібно ватним диском, змоченим у спирті.
Зважте на те, що ніколи не варто самостійно знімати покриття гель-лаку підручними засобами. У випадку гострої потреби зняти покриття, потрібно використати спеціальну рідину, а решту видалити апельсиновими паличками. Зважайте також на те, що лак може мало триматися через те, що ви не даєте своїм нігтям відпочити.
Радять давати нігтям перерву на 2 – 3 тижні після 3 – 4 корекцій манікюру.