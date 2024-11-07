Гель-лак буде триматися місяць: ось лайфхак, щоб він не тріскався і не злазив

Гель-лак – це надзвичайно популярний варіант покриття, адже він може довго триматися, та виглядає неймовірно навіть через тижні після нанесення.

Іноді трапляється так, що покриття манікюру псується раніше, ніж ви очікували, і доводиться передчасно записуватися на повторну процедуру, повідомляє 24 Канал. Але цього можна уникнути, якщо знати всього кілька секретів.

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Скільки гель-лак тримається на нігтях?

Виробники гель-лаку запевняють, що після нанесення він має триматися від 2 до 3 тижнів. Втім, це можливо тільки за умови, що майстер дотримався низки вимог. І іноді навіть найменші помилки можуть призвести до проблем з манікюром.

Ось кілька поширених помилок, яких припускаються під час нанесення гель-лаку:

погана обробка поверхні від нігтьового пилу та залишків жиру;

неякісне зняття глянсового шару;

недотримання часових проміжків під час сушіння гель-лаку під лампою;

нанесення надто товстого чи нерівномірного шару.

Окрім того, відшаровуватися манікюр може через зайву вологу. Якщо ви помічаєте, що гель-лак навіть до відшаровування виглядає неякісно, найкращим варіантом вирішення проблеми буде зміна майстра.



Гель-лак варто наносити акуратно / Фото Pexels

Що робити, аби гель-лак тримався довше?

Існує ймовірність, що і ви не дотримуєтеся усіх рекомендацій щодо гель-лаку, і саме через це він не тримається бажану кількість часу. До манікюру потрібно ставитися дбайливо, і всього кілька запобіжних заходів можуть врятувати нігті та їхній гарний вигляд.

Перш за все, перші кілька днів після нанесення лаку потрібно уникати надто довгих контактів з водою. А наступні 48 годин варто уникати відвідування лазні та сауни, басейну. Зважайте, що не тільки вода, але й різкі перепади температури можуть спричинити відшарування лаку.

Якщо є невідкладна робота вдома, яка не може почекати кілька днів, виконувати її потрібно винятково у гумових чи латексних рукавичках. Так ви захистите не тільки манікюр, але й шкіру своїх рук від негативного впливу хімії.

Обережними варто також бути і з ножами, ключами та рештою гострих металевих предметів, аби ненароком не подряпати покриття. А якщо ваші світлі нігті забруднилися, протирати їх потрібно ватним диском, змоченим у спирті.

Зважте на те, що ніколи не варто самостійно знімати покриття гель-лаку підручними засобами. У випадку гострої потреби зняти покриття, потрібно використати спеціальну рідину, а решту видалити апельсиновими паличками. Зважайте також на те, що лак може мало триматися через те, що ви не даєте своїм нігтям відпочити.

Радять давати нігтям перерву на 2 – 3 тижні після 3 – 4 корекцій манікюру.