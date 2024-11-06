Навіть на найбільш сучасних кухнях все ще можна знайти дерев'яні ложки та лопатки – це завжди надійний інструмент, який може принести чимало користі під час приготування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як доглядати за дерев'яною ложкою

Дерев'яні ложки – це інструменти, які вимагають особливого догляду, але проводити його на диво просто. І перше правило, про яке, на жаль, забуває надто багато людей – це заборона на замочування їх у воді. Інша важлива річ – час від часу їх потрібно змащувати олією, аби зменшити вплив води на поверхню, адже вона пориста.

Це може спричинити викривлення та розтріскування, тож краще все ж не порушувати обидва правила.

Але звичайний догляд – це одна справа, і зовсім інше – чищення. Силіконові лопатки з дерев'яними ручками та повністю дерев'яний посуд ніколи не можна ставити у посудомийну машину, тож ідеальне очищення проходить вручну. Використовувати потрібно м'який засіб для посуду та гарячу воду.

Найкраще буде також використовувати лимон та невелику кількість харчової соди – це найкращий спосіб позбутися будь-яких запахів, які може ввібрати дерев'яна лопатка. Або ж ви можете просто потерти поверхню розрізаною половинкою лимона та натерти зверху пастою з води та харчової соди.

Обов'язково змийте цей засіб мильною та проточною водою та дайте лопатці повністю просохнути перед тим, як ховати її у шухляді.



Дерев'яну ложку потрібно ретельно чистити / Фото Pexels

Як обрати найкращу дерев'яну ложку

Дерев'яний посуд виготовляється з різної деревини, і якщо ви вирішили купити нову ложку, зверніть увагу на варіанти, виготовлені з листяних порід. Зокрема, найкращими варіантами стануть ложки з бука, вишні, клена, оливи чи горіха.

До речі, кожні 5 років дерев'яну ложку радять замінювати. До цього часу ви вже помітите, що ваш посуд зберігає і запах, і колір певної їжі. Але коли ви побачите, що дерев'яна ложка почала розклюватися – це сигнал, що потрібно придбати нову.