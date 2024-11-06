Даже на самых современных кухнях все еще можно найти деревянные ложки и лопатки – это всегда надежный инструмент, который может принести немало пользы во время приготовления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как ухаживать за деревянной ложкой

Деревянные ложки – это инструменты, которые требуют особого ухода, но проводить его на удивление просто. И первое правило, о котором, к сожалению, забывает слишком много людей – это запрет на замачивание их в воде. Другая важная вещь – время от времени их нужно смазывать маслом, чтобы уменьшить влияние воды на поверхность, ведь она пористая.

Это может привести к искривлению и растрескиванию, поэтому лучше все же не нарушать оба правила.

Но обычный уход – это одно дело, и совсем другое – чистки. Силиконовые лопатки с деревянными ручками и полностью деревянную посуду никогда нельзя ставить в посудомоечную машину, поэтому идеальная очистка проходит вручную. Использовать нужно мягкое средство для посуды и горячую воду.

Лучше всего будет также использовать лимон и небольшое количество пищевой соды – это лучший способ избавиться от любых запахов, которые может впитать деревянная лопатка. Или же вы можете просто потереть поверхность разрезанной половинкой лимона и натереть сверху пастой из воды и пищевой соды.

Обязательно смойте это средство мыльной и проточной водой и дайте лопатке полностью просохнуть перед тем, как прятать ее в ящик.



Деревянную ложку нужно тщательно чистить / Фото Pexels

Как выбрать лучшую деревянную ложку

Деревянная посуда изготавливается из различной древесины, и если вы решили купить новую ложку, обратите внимание на варианты, изготовленные из лиственных пород. В частности, лучшими вариантами станут ложки из бука, вишни, клена, оливы или ореха.

Кстати, каждые 5 лет деревянную ложку советуют заменять. К этому времени вы уже заметите, что ваша посуда сохраняет и запах, и цвет определенной пищи. Но когда вы увидите, что деревянная ложка начала расклеиваться – это сигнал, что нужно приобрести новую.