Медведку также имеет другое название– медведка и является одним из самых опасных вредителей. Сейчас самка откладывает 300 яиц, поэтому они уничтожают на своем пути все и от них нужно избавляться.

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Медведка уничтожает все возможные овощи и ягоды, которые только растут на огородах, а в садах уничтожают яблоню, грушу, сливу, вишню, абрикос и черешню.

Способы, чтобы избавиться от медведки

Медведку можно залить мыльным раствором. Вместо мыла можно использовать стиральный порошок. Мишки не любят моющих средств, через некоторое время вылезают на поверхность грунта, где их можно поймать и раздавить.

Попытайтесь сделать сладкие ловушки-приманки. Края стеклянной банки обмажьте вареньем и несколько ложек поставьте внутрь. Закопайте банку в огороде да, чтобы ее края оказались на уровне почвы. Ночью медведки поползут на запах сладкого, а, попав внутрь такой ловушки, уже не выберутся наружу.

Вместо приманки с вареньем можно применять пиво. Вредители также заползут внутрь, как в случае с вареньем.



Названы методы, лишающие медведки из огорода / Фото Википедия

В борьбе с медведкой используют настой валерианы. В 10 литрах воды растворите 3 столовых ложки валерианы. Каждую неделю после полива растений под куст или дерево выливайте стакан приготовленного раствора. Чтобы медведка исчезла понадобится немного больше времени, чем месяц.

Чтобы медведка не ела картошку, перед посадкой клубня нужно замочить в специальном препарате против грунтовых вредителей., или пролить грядки растворенным и настоянным куриным пометом в пропорциях 1 килограмм на 12 литров воды.

Еще садоводы говорят, что одним из хороших способов борьбы с медведкой является высадка цветов вокруг грядок. Посадите весной бархатцы, затем календулу и хризантему. Их корни выделяют особые вещества, какие насекомые не любят и аромат цветов будет отпугивать вредителей.