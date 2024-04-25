Прежде всего вы должны понять, что нет способа, который избавит сорняки навсегда за один раз. С ними надо систематически бороться и применять регулярные усилия.
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Как избавиться от сорняков в домашних условиях
Как только сорняки начнут показываться на участке – начинайте борьбу с ними, чтобы они не успели пустить глубокие корни. Грядки пропалывайте руками, а не сапой, потому что обрубленные корни останутся в земле.
Бабушкин метод для борьбы с сорняками
Дачники советуют обрабатывать грядки и клумбы мульчей. Разложите скошенную траву, сено, опилки или солому на всех свободных от растений участках почвы. Мульчу надо плотно укладывать. Слой должен составлять 5 – 10 сантиметров. Если она сгниет, добавляйте еще. Чем чаще вы будете это делать, тем с меньшей вероятностью появятся сорняки.
Названы лучшие методы для борьбы с сорняками / Фото Pexels
Народные методы от сорняков
Химикаты не являются лучшим вариантом в борьбе с сорняками, особенно когда речь идет о домашних овощах.
Садоводы часто прибегают к борьбе с сорняками с помощью раствора уксуса. Смешайте 6% раствор уксуса с водой в пропорции 1:1 и добавьте 2 столовых ложки пищевой соли. Этот метод поможет вам в борьбе с однолетними сортами сорняков. Обработку можно повторить несколько раз. Впрочем стоит быть осторожными, потому что уксус может навредить урожаю, поэтому опрыскивание рекомендуется проводить на пустых грядках.
Метод не стоит применять к сорнякам, которые растут между плиткой, поскольку покрытие может быть повреждено.
Попробуйте также применить пищевую соду. Посыпьте ею плитку и сметите соду в щели на дорожке. Эту процедуру надо повторять раз в месяц. От сорняков можно избавиться с помощью кипятка. Он размягчит почву и позволит удалить сорняки вместе с корнем.