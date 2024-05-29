Если вы купили каланхоэ, то вы уже должны были убедиться, что это достаточно сложное в уходе растение. И для того, чтобы оно хорошо росло, нужно позаботиться о подпитке – тогда цветения не придется долго ждать.
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Как правильно подпитывать каланхоэ
Прежде всего вам нужно позаботиться о том, чтобы найти тарелку, в которой может настояться подкормка. После этого положите в нее горсть порезанного картофеля, а затем добавьте также и горсть соевых бобов.
Впоследствии в тарелку нужно положить ложку коричневого сахара и столько же уксуса. Залейте все это литром воды и оставьте бродить на три дня.
Это может показаться вам странным, однако эта смесь будет невероятно эффективной, если вы польете ею свое растение всего 2 – 3 раза. Через некоторое время после такой подкормки каланхоэ точно начнет цвести. Учитывайте, что именно с этим цветком вам нужно избегать чрезмерного полива, ведь от него корни могут загнить.
Каланхоэ нужно подпитывать / Фото Pexels
Также поливать нужно очень равномерно и только в поддон после того, как верхний слой почвы немного подсохнет. Лишнюю воду обязательно нужно сливать.
Для того, чтобы растение порадовало вас большим количеством бутонов, осенью растение обычно подпитывают комплексными удобрениями. Но если вы внесете их слишком много, это может привести к тому, что растение нарастит зеленую массу, а цветение наоборот замедлится.
Осенью и зимой лучшими будут удобрения, которые содержат много калия, а весной и летом выбирайте удобрения с азотом. Горшок уберите от отопительных приборов, однако позаботьтесь о достаточном освещении.