Рассада начала желтеть: что делать и как спасти сеянцы

Если вы выращиваете рассаду, тогда можете столкнуться с проблемой желтения отдельных кустиков. Но это не значит, что их нужно выбрасывать – вы можете спасти сеянцы.

В природе большая часть растений должна иметь зеленый цвет. И если у вашей рассады стали желтые листья, это значит, что с ней что-то не так. Поэтому вам нужно разобраться в причинах и спасти свои сеянцы.

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Какие есть причины возникновения хлороза

Листья в природе зеленые из-за того, что в них есть хлорофилл, и он отвечает не только за окраску, но и за фотосинтез. А когда количество хлорофилла в листовой массе начинает уменьшаться, фотосинтез прекращается или замедляется.

И многим садоводам приходилось наблюдать за тем, как это заболевание распространяется по растению – оно может привести к тому, что листья завянут, а растение может погибнуть полностью. Это может произойти из-за инфекции или других факторов.

Итак, вот основные причины неинфекционного хлороза:

недостаток в почве элементов питания;

высокий уровень щелочи в почве;

плохой дренаж земли;

повреждение корневой системы растения во время пикировки или пересадки.



Важно не повредить корень во время пересадки / Фото Pexels

Как бороться с хлорозом

Когда хлороз вызван недостатком питания в почве, симптомы могут отличаться в зависимости от того, какого элемента не хватает. Но определить это можно по внешнему виду растения.

Вот пример ростка огурца. Если в нем желтеет межжилковое пространство верхних листьев – то это значит, что не хватает железа, поэтому этот элемент нужно внести в землю в хелатной форме. А вот если на молодых листьях желтеют только жилки, это признак недостатка серы.

Если жилки желтеют на нижнем, а не на верхнем листе – это значит, что у растения есть недостаток азота.

Но иногда листья желтеют даже тогда, когда в почве есть все питательные вещества, которые нужны для растения. Но земля может быть слишком щелочной, и тогда рассада не может усваивать железо и азот, сколько бы вы их не вносили. Тогда вам нужно провести окисление почвы – полить растения под корень раствором азотной или ортофосфатной кислоты.

Будьте внимательны и относительно переувлажнения – если вы будете поливать рассаду слишком часто, она также может пожелтеть.