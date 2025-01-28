УКР РУС
28 января 2025, 23:45
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Секрет жарки для умных хозяек: сделайте это, чтобы масло больше не стреляло

Юлия Турелык

Растительное масло может довольно часто стрелять на сковороде. Это не только опасное явление для кожи, поскольку раскаленное масло может ее обжечь, но и лишние хлопоты на кухне, потому что после разбрызгивания придется мыть всю плитку и сковородку. Впрочем, избавиться от этой неприятности можно довольно просто.

Стрелять масло может еще на моменте разогрева сковороды, а когда вы кладете на нее пищу для приготовления, процесс усиливается в несколько раз, пишет 24 Канал.

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Почему брызгает масло на сковороде

Чаще всего масло стреляет из-за остатков воды на поверхности сковороды. Если вы не высушили предварительно воду, то она в контакте с маслом при нагревании начнет испаряться и шкварчать.

Брызгать может и некачественное масло из-за наличия большого количества влаги. К еще одной причине относится вода на продуктах, которые вы кладете жариться на сковороду. Излишнее количество жидкости приводит к тому, что масло начинает стрелять.

Как остановить брызги масла на сковороде

Прежде всего смените масло и начните пользоваться более дорогим продуктом. Но если причина не в качестве, тогда стоит воспользоваться простым советом. Чтобы остановить брызги масла, на сковородку нужно насыпать щепотку соли и равномерно распределить по всей поверхности. Насыпать ее надо тогда, когда сковорода разогреется на сковороде, а потом уже наливайте масло.


Соль поможет уменьшить брызги масла / Фото Pexels

Чтобы остановить стрельбу во время приготовления – уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой, чтобы брызги не распределялись по всей плитке. Также следует использовать глубокую сковороду. Это позволит уменьшить риск брызг, поскольку высота бортиков уменьшает вероятность стрельбы масла.

Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы масла было вполне достаточно для жарки, потому что слишком большое его количество приведет к тому, что оно начнет разбрызгиваться.