Секрет смаження для розумних господинь: зробіть це, щоб олія більше не стріляла

Рослинна олія може досить часто стріляти на сковороді. Це не лише небезпечне явище для шкіри, оскільки розпечена олія може її обпекти, але й зайвий клопіт на кухні, бо після розбризкування доведеться мити всю плитку й сковорідку. Втім, позбутися цієї прикрості можна досить просто.

Стріляти олія може ще на моменті розігрівання пательні, а коли ви кладете на неї їжу для приготування, процес посилюється в кілька разів, пише 24 Канал.

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Чому бризкає олія на сковороді

Найчастіше олія стріляє через залишки води на поверхні пательні. Якщо ви не висушили попередньо воду, то вона в контакті з олією під час нагрівання почне випаровуватися й шкварчати.

Бризкати може й неякісна олія через наявність великої кількості вологи. До ще однієї причини належить вода на продуктах, які ви кладете смажитись на пательню. Зайва кількість рідини призводить до того, що олія починає стріляти.

Як зупинити бризки олії на сковороді

Насамперед змініть олію й почніть користуватися дорожчим продуктом. Та якщо причина не в якості, тоді варто скористатися простою порадою. Щоб зупинити бризки олії, на сковорідку потрібно насипати дрібку солі й рівномірно розподілити по всій поверхні. Насипати її треба тоді, коли пательня розігріється на сковороді, а потім вже наливайте олію.



Сіль допоможе зменшити бризки олії / Фото Pexels

Щоб зупинити стріляння під час готування – зменшіть вогонь й накрийте пательню кришкою, щоб бризки не розподілялись по всій плитці. Також варто використовувати глибоку пательню. Це дозволить зменшити ризик бризкання, оскільки висота бортиків зменшує ймовірність стріляння олії.

Окрім того, подбайте про те, щоб олії було цілком достатньо для смаження, бо завелика її кількість призведе до того, що вона почне розбризкуватися.