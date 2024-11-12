В нормальных условиях открытое молоко хранится совсем недолго – всего 3 – 5 дней, сообщает 24 Канал. За это время далеко не все успевают использовать целую пачку, поэтому время разобраться, как можно продлить его свежесть.

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Почему молоко скисает?

Скисание молока вызывают молочнокислые бактерии, которые попадают в ваш напиток прямо из воздуха. И в тепле они размножаются гораздо быстрее, чем в холоде – по этой причине в холодильнике молоко может храниться значительно дольше. Кстати, эти бактерии для желудка полезны, хоть на первый взгляд может так и не показаться, ведь на вкус такое молоко не очень хорошо.

Но как же можно избавиться от этих бактерий для того, чтобы продлить срок годности молока? Производители применяют такие процессы, как пастеризация и ультрапастеризация. Напиток обрабатывают при высоких температурах, и микроорганизмы, что были в продукте, погибают. Такое молоко будет храниться неделями и даже месяцами, и не будет киснуть, ведь в нем уже нет тех бактерий, что и вызывают скисание.



Молоко скисает из-за бактерий / Фото Pexels

Почему молоко портится в холодильнике?

Если молоко скисло у вас дома за считанные дни, это значит, что что-то точно пошло не так. Вероятных причин порчи может быть несколько:

Неправильное хранение в магазине.

Неправильное хранение в холодильнике. Не стоит ставить молоко на верхние полки и на дверцу – там температура высокая и нестабильная.

Плохо вымытая посуда. Если вы покупаете молоко на рынке или у фермеров, тара могла оказаться грязной.

Хранение в прозрачной таре. Свет влияет на напиток, и из-за этого он может скисать быстрее.

Что делать, чтобы молоко не портилось так быстро?

Есть всего один ингредиент, который поможет вам хранить молоко намного дольше. Все, что нужно сделать – это добавить в бутылку щепотку соли. Результат не заставит себя долго ждать – молоко будет храниться значительно дольше.

Впрочем, есть нюанс: соль нужно бросить в тот момент, когда вы открываете бутылку или пакет. Если сделать это позже, лайфках может и не сработать. Кстати, некоторые советуют также добавлять несколько листочков хрена в тару с молоком – это также помогает дольше сохранять свежесть продукта.