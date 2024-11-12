У нормальних умовах відкрите молоко зберігається зовсім недовго – всього 3 – 5 днів, повідомляє 24 Канал. За цей час далеко не всі встигають використати цілу пачку, тож час розібратися, як можна подовжити його свіжість.

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Чому молоко скисає?

Скисання молока викликають молочнокислі бактерії, які потрапляють у ваш напій прямо з повітря. І у теплі вони розмножуються набагато швидше, ніж у холоді – з цієї причини у холодильнику молоко може зберігатися значно довше. До речі, ці бактерії для шлунка корисні, хоч, на перший погляд, може так і не здатися, адже смакує таке молоко не дуже добре.

Але як же можна позбутися цих бактерій для того, аби продовжити термін придатності молока? Виробники застосовують такі процеси, як пастеризація та ультрапастеризація. Напій обробляють за високих температур, і мікроорганізми, що були в продукті, гинуть. Таке молоко буде зберігатися тижнями й навіть місяцями, і не буде киснути, адже в ньому вже немає тих бактерій, що й викликають скисання.



Молоко скисає через бактерії / Фото Pexels

Чому молоко псується в холодильнику?

Якщо молоко скисло у вас вдома за лічені дні, це значить, що щось точно пішло не так. Ймовірних причин псування може бути кілька:

Неправильне зберігання в магазині.

Неправильне зберігання в холодильнику. Не варто ставити молоко на верхні полиці та на дверцята – там температура висока та нестабільна.

Погано вимитий посуд. Якщо ви купуєте молоко на ринку чи у фермерів, тара могла виявитися брудною.

Зберігання в прозорій тарі. Світло впливає на напій, і через це він може скисати швидше.

Що робити, щоб молоко не псувалося так швидко?

Є всього один інгредієнт, який допоможе вам зберігати молоко набагато довше. Все, що потрібно зробити – це додати у пляшку щіпку солі. Результат не змусить себе довго чекати – молоко буде зберігатися значно довше.

Втім, є нюанс: сіль потрібно вкинути в ту мить, коли ви відкриваєте пляшку чи пакет. Якщо зробити це пізніше, лайфках може й не спрацювати. До речі, деякі радять також додавати кілька листочків хрону у тару з молоком – це також допомагає надовше зберігати свіжість продукту.