Мошки исчезнут из квартиры навсегда: элементарный народный способ

Мошки сперва могут показаться очень незначительной проблемой, но если игнорировать их достаточно долго, соседство с ними может вызвать множество неудобств. Они чрезвычайно быстро размножаются, и за раз могут откладывать от 150 до 300 яиц!

Если вы заметили у себя дома мошек, медлить с борьбой с ними точно не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ликвидатор". Дело в том, что личинки этих коварных насекомых вылупляются всего за 4 – 5 дней, и там, где вчера было совсем немного мошек, уже через какую-то неделю их может стать в разы больше.

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Почему в квартире заводятся мошки?

В квартирах довольно часто заводятся два характерных вида мошек: сциариды, которые также называют грибным комариком, и дрозофилы – или плодовая мошка. Первые обычно поселяются в горшках с комнатными растениями, а вторых привлекают испорченные фрукты и овощи.

В некоторых случаях источником распространения мошек становится вентиляция и протекающие трубы,. Там обычно заводится канализационная мошка – узнать ее можно по тонким, пушистым волоскам на тельце и крыльях.

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И несмотря на то, что мошки выглядят достаточно безобидно, эти насекомые могут быть переносчиками нескольких достаточно опасных заболеваний, поэтому мириться с таким соседством в доме не стоит.

Чаще всего они попадают в квартиру вместе с купленными в магазине фруктами и овощами. И часто поселяются они в местах с повышенной влажностью, а также там, где есть источник плесени и гнили. Поэтому нерегулярная уборка и мусорное ведро, что вы опорожняете слишком редко, вполне могут стать причиной появления большого количества мошек.



Мошки в квартире заводятся по разным причинам / Фото Pexels

Как избавиться от мошек в квартире?

Существует несколько методов, которые помогут избавиться от вредителей. И первый из них чрезвычайно прост – поддержание чистоты в доме. Это позволит избавиться от колонии, что уже существует, и не допустить появления других насекомых в квартире. Кроме того, можно использовать ловушки и репелленты.

Вот что делать, чтобы мошки из жилья исчезли:

проведите тщательную уборку и вовремя выносите мусор;

выбросьте испорченные фрукты и овощи, а остальные тщательно вымойте. Зараженные крупы нужно также выбросить;

плотно закройте упаковки и бутылки со сладкими и алкогольными напитками;

замените почву в горшках с цветами и следите за поливом. Дополнительно поверх почвы можно насыпать мелкий керамзит, что помешает мошкам откладывать яйца;

установите на окнах москитные сетки – тогда мошки не смогут попадать в квартиру.

Если же в квартире действительно очень много насекомых, тогда нужно использовать ловушки и различные средства против них. Ловушки можно изготовить из подручных средств. Например, налейте в небольшую емкость сладкую воду, мед, сок и накройте пленкой – а сверху сделайте маленькие отверстия зубочисткой.

Кстати, на кухне часто мешают не только мошки. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от жучков в крупах.

Мошка легко проникнет внутрь, но выбраться уже не сможет. Также эффективной будет липкая лента для мух – ее нужно положить возле фруктов, или же рядом с зараженным растением. Дополнительно можно капнуть на ленту чем-то сладким.

Но самым эффективным средством против мошек все же есть репелленты – специальные инсектициды, что можно купить в магазине. Их распыляют в местах скопления насекомых, вокруг мусорного ведра и на участках, где есть повышенная влажность.