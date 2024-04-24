Как мотивировать своих работников: важные правила для руководителей

Они должны побуждать работников добиваться успеха в своих должностях. Для того, чтобы команда слаженно работала, используйте несколько стратегий, которые улучшат их моральный дух.

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Сотрудники, которые прилагают много усилий в свою работу, часто стремятся получить признание своих достижений. Это естественное стремление к признанию. Когда работники регулярно чувствуют, что их усилия остаются незамеченными, они могут терять мотивацию, что негативно влияет на их производительность. Они могут начать думать, что их усилия не влияют на успех компании, независимо от того, насколько усердно они работают.



Руководителям надо мотивировать своих работников / Фото Pexels

Предлагайте вознаграждения

Создайте причины для работников оставаться в вашей компании. Предоставлять вознаграждения и стимулы для мотивации персонала - это известная практика во многих отраслях. Основная цель состоит в том, чтобы сотрудники чувствовали, что их усилия должным образом отмечаются.

Давайте баланс между работой и частной жизнью

Если у работника будет равновесие между работой и личной жизнью, то это станет ключом к максимальной производительности сотрудников. Важно помнить, что ваши работники имеют жизнь вне офиса с собственными проблемами, стрессами и обязанностями. Без правильного баланса они могут быстро почувствовать выгорание, если давление в рабочей и личной жизни становится чрезмерным.

Проявляйте эмпатию

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Ваши сотрудники имеют свою жизнь вне работы, полную личных вызовов и обстоятельств. Иногда личные проблемы могут повлиять на рабочую производительность. Вместо того, чтобы критиковать их за недостаточную реализацию потенциала в такие периоды, лучше поддержать и понять их трудности.