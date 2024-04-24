Як мотивувати своїх працівників: важливі правила для керівників

Вони повинні спонукати працівників досягати успіху у своїх посадах. Для того, щоб команда злагоджено працювала, використовуйте кілька стратегій, які покращать їхній моральний дух.

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Співробітники, які докладають багато зусиль у свою роботу, часто прагнуть отримати визнання своїх досягнень. Це природнє прагнення до визнання. Коли працівники регулярно відчувають, що їх зусилля залишаються непоміченими, вони можуть втрачати мотивацію, що негативно впливає на їхню продуктивність. Вони можуть почати думати, що їхні зусилля не впливають на успіх компанії, незалежно від того, наскільки старанно вони працюють.



Керівникам треба мотивувати своїх працівників / Фото Pexels

Пропонуйте винагороди

Створіть причини для працівників залишатися в вашій компанії. Надавати винагороди та стимули для мотивації персоналу - це відома практика в багатьох галузях. Основна мета полягає в тому, щоб співробітники відчували, що їхні зусилля належним чином відзначаються.

Давайте баланс між роботою і приватним життям

Якщо в працівника буде рівновага між роботою та особистим життям, то це стане ключем до максимальної продуктивності співробітників. Важливо пам’ятати, що ваші працівники мають життя поза офісом з власними проблемами, стресами та обов’язками. Без правильного балансу вони можуть швидко відчути вигорання, якщо тиск у робочому та особистому житті стає надмірним.

Проявляйте емпатію

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Ваші співробітники мають своє життя поза роботою, повне особистих викликів та обставин. Часом особисті проблеми можуть вплинути на робочу продуктивність. Замість того, щоб критикувати їх за недостатню реалізацію потенціалу в такі періоди, краще підтримати та зрозуміти їхні труднощі.