Часом поспішні кроки чи повільні рішення призводять до невдач. Банально навіть погано пропрацьований бізнес-план може стати рушієм до провалу. Втім є менш очевидні помилки, які потрібно знати підприємцю-початківцю.
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Вкладання у проєкт власні кошти
Розгляньте альтернативні варіанти фінансування. У разі потреби у значних інвестиціях, наприклад, для закупівлі товару, нового обладнання або ремонту, варто розглянути можливості залучення зовнішніх фінансових ресурсів.
Один з можливих варіантів - бізнес-партнерство. Однак пошук надійного партнера, який поділятиме не лише фінансові виклики, а й ваші цілі, є складним і тривалим процесом.
У випадку, якщо ділового партнера немає або час обмежений, розгляньте можливість скористатися державними програмами пільгових позик. До того ж участь у таких програмах дозволить перевірити життєздатність вашого проєкту, оскільки бізнес-план буде перевірений державою або банком.
Бізнеси на початку можуть допускатися помилок / Pexels
Нехтування командою
Працівники є одним з найцінніших активів вашої компанії. Якщо ви маєте професіональний колектив, не економте на комфорті для них. Зробіть для своїх співробітників зручні умови праці.
Статистика свідчить, що 24% бізнесів відчувають дефіцит кадрів. Однією з причин є еміграція, а також українці, які долучилися до захисту держави.
Дослідження агрегаторів пошуку роботи показують, що кількість активних шукачів в Україні поступово зменшується, тоді як кількість нових вакансій зростає.
Необхідно пам'ятати, що пошук нових співробітників – це витрати часу та грошей. Неочікуване звільнення ключових працівників може призвести до нестабільності в роботі компанії.
Ігнорування рутини
Близько 70% бізнес-процесів пов'язані з рутинною роботою, яка не є дуже цікавою, на перший погляд. Сюди належить щоденне планування, перевірка фінансової звітності, вирішення операційних питань та інше. Для власника компанії важливо зберігати баланс між участю у стратегічних та творчих процесах та делегуванням рутинних завдань підлеглим. Такий підхід дозволяє зосередитися на ключових рішеннях та важливих аспектах управління.
Зосередження всіх процесів на керівникові
Багато молодих підприємців роблять помилку, коли беруть на себе всі ключові аспекти бізнесу: фінанси, контроль виробництва, взаємодію з клієнтами та інше. Однак не кожне рішення потребує особистого втручання власника. У випадку непередбачених обставин це може призвести до втрат часу та збитків для компанії.
Зупинка розвитку
Хоча сьогоднішній успіх може забезпечити прибутки завтра, проте це ще не є 100% гарантією. Світ бізнесу постійно змінюється, і конкуренція стає все сильнішою. Щоб зберегти конкурентну перевагу, потрібно постійно розвиватися, приймати нові рішення та вдосконалювати свої знання.