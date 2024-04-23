Часом поспішні кроки чи повільні рішення призводять до невдач. Банально навіть погано пропрацьований бізнес-план може стати рушієм до провалу. Втім є менш очевидні помилки, які потрібно знати підприємцю-початківцю.

До теми Як заснувати власний бізнес: поради від ідеї до самого запуску

5 факторів, які можуть зруйнувати бізнес

Вкладання у проєкт власні кошти

Розгляньте альтернативні варіанти фінансування. У разі потреби у значних інвестиціях, наприклад, для закупівлі товару, нового обладнання або ремонту, варто розглянути можливості залучення зовнішніх фінансових ресурсів.