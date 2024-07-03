Укусы комаров не очень болезненны, но напоминают о себе неприятным зудом еще дни спустя, поэтому лучше от них уберечься, если есть такая возможность.

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Электрофумигатор

Это, вероятно, самый простой способ уберечься от комаров, если вы имеете дело с ними в помещении. Впрочем, вместо этого средства вы можете воспользоваться еще несколькими другими: например, на окнах поставить москитные сетки или повесить марлю на квартирках.

Растения-отпугиватели

Вы будете удивлены, и комары и близко не подлетят к комнате, в которой растет герань или даже обычные помидоры в горшке. А вот под домом, у окон вы можете посадить ноготки, матиолу или календулу.



Некоторые растения отпугивают комаров / Фото Pexels

Эфирные масла

Вот еще несколько запахов, которые отпугивают комаров: насыщенные эфирные масла. Вы можете налить несколько капель на ватные диски и разложить их по дому, чтобы комары и приблизиться не могли к вашей комнате. Лучше всего будет работать кедровое, анисовое и можжевеловое масла.

Спреи против комаров

Конечно, на природе большинство из вышеупомянутых способов будут работать не слишком хорошо, поэтому в таких случаях нужно позаботиться о спреях. Также эффективное средство против комаров – это дым. Они не любят его запаха, поэтому не будут приближаться к поляне.

Раствор питьевой соды

Содой нужно запастись на случай, если комары вас уже покусали. Худшее, что вы можете сделать после укуса комара – это расчесать его. Но если вы обработаете место укуса раствором соды, он не будет чесаться.