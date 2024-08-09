Как подливать орхидею летом: полив должен быть другим

Орхидеи являются достаточно прихотливыми комнатными растениями. Для того, чтобы вазон радовал своим цветением, за ними надо правильно ухаживать.

В сухую и жаркую летнюю погоду должен измениться полив орхидеи. Недостаточное количество воды может привести к гибели растения или появлению болезней.

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Какое освещение нужно орхидеи летом

Орхидеям нужен яркий рассеянный свет. Если солнца будет недостаточно, то это может привести к грибковым инфекциям, а вот прямые солнечные лучи призедут к ожогам на листьях. Лучше всего держать растение на восточном или западном окне. Она может стоять в комнате тоже, но важно, чтобы был доступ к светлому месту.

Если орхидея стоит у окна с проездной частью, то его лучше не открывать, потому что орхидея будет сухой от большого количества пыли.



Орхидею летом надо чаще подливать / Фото Pexels

Как поливать орхидею летом

Летом очень важно правильно поливать орхидею. Увлажнять вазон в среднем надо 2 – 4 раза в неделю. Впрочем частота полива может меняться. Это зависит от температуры и влажности воздуха.

Понять то, пришло ли время поливать орхидею можно по наличию капель конденсата в кашпо. Пока они обильно укрывают стены горшка – влаги достаточно. Также можно погрузить в субстрат полоску бумаги. При достаточном увлажнении ее край, выступающий над субстратом, пропитывается водой примерно за минуту.

Самый распространенный способ полива орхидей – погружение горшка в растение в воду на 30 минут, чтобы субстрат и корни пропитались влагой. Далее воде надо дать стечь. Также цветок надо обильно опрыскивать из пульверизатора. Это не только улучшит влажность, но и смоет с него пыль и загрязнения.