Ирисы, к сожалению, не цветут так долго, как нам хотелось бы. И все же цветы требуют правильного ухода, и его часть – это своевременная пересадка. Обычно ее проводят летом и весной, и в каждое время года есть преимущества и минусы.
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Когда нужно пересаживать ирисы
Обычно пересадку проводят раз в 3 – 4 года для того, чтобы корневая система цветов хорошо работала. Тогда цветы нужно поделить на корневища и перенести их на другой участок. И лучшим временем считается конец лета или сентябрь. Но опытные садоводы могут делить и пересаживать растения и в другое время.
И луковичные ирисы требуют пересадки гораздо реже, чем корневищные – будет достаточно проводить ее раз в 5 или 10 лет.
Ирисы нужно иногда пересаживать / Фото Pexels
Как правильно пересаживать ирисы
Для того, чтобы пересадить ирисы правильно, вам нужно выполнить следующие шаги.
- Растение выкопайте с комом земли, чтобы как можно меньше повредить корневую систему.
- После этого осторожно почистите корни от земли, ведь они очень тонкие.
- Осмотрите корни и уберите все гнилые и поврежденные места острым садовым ножом.
- Срежьте листья.
- Корень разделите на меньшие звенья – 3 – 5 сантиметров.
- Проведите обеззараживание корешков специальным раствором калия. Оно должно длиться не менее, чем 30 минут.
- После этого просушите корни и обработайте места срезов.
- Ирисы положите в небольшие заготовленные лунки и закопайте, но не очень глубоко.
- После посадки умеренно поливайте. Учитывайте, что их нельзя сажать ближе, чем за пол метра друг от друга.
После перераспределения ирисы также осторожно обрезают. Цветы нужно скудно поливать при необходимости и рыхлить почву вокруг них. На зиму ваши ирисы, если сорт не является морозостойким, нужно укрыть.