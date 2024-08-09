Іриси, на жаль, не цвітуть так довго, як нам хотілося б. Та все ж квіти потребують правильного догляду, і його частина – це вчасна пересадка. Зазвичай її проводять влітку та навесні, і в кожної пори року є переваги та мінуси.

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Коли потрібно пересаджувати іриси

Зазвичай пересадку проводять раз на 3 – 4 роки для того, щоб коренева система квітів добре працювала. Тоді квіти потрібно поділити на кореневища та перенести їх на іншу ділянку. І найкращим часом вважається кінець літа чи вересень. Та досвідчені садівники можуть ділити й пересаджувати рослини і в інший час.

Та цибулинні іриси потребують пересадки набагато рідше, ніж кореневищні – буде достатньо проводити її раз на 5 чи 10 років.



Іриси потрібно іноді пересаджувати / Фото Pexels

Як правильно пересаджувати іриси

Для того, щоб пересадити іриси правильно, вам потрібно виконати наступні кроки.

Рослину викопайте з грудкою землі, щоб якомога менше пошкодити кореневу систему.

Після цього обережно почистьте коріння від землі, адже воно дуже тонке.

Огляньте корені та приберіть усі гнилі та пошкоджені місця гострим садовим ножем.

Зріжте листя.

Корінь розділіть на менші ланки – 3 – 5 сантиметрів.

Проведіть знезараження корінців спеціальним розчином калію. Воно має тривати не менше, ніж 30 хвилин.

Після цього просушіть корені та обробіть місця зрізів.

Іриси покладіть у невеликі заготовлені лунки та закопайте, але не дуже глибоко.

Після посадки помірно поливайте. Зважайте, що їх не можна садити ближче, ніж за пів метра один від одного.

Після перерозподілу іриси також обережно обрізають. Квіти потрібно мізерно поливати за потреби та розпушувати ґрунт навколо них. На зиму ваші іриси, якщо сорт не є морозостійким, потрібно вкрити.