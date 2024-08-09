Як доглядати за орхідеєю влітку: полив має бути іншим

Орхідеї є досить вибагливими кімнатними рослинами. Для того, щоб вазон тішив своїм цвітінням, за ними треба правильно доглядати.

У суху та спекотну літню погоду має змінитися поливання орхідеї. Недостатня кількість води може призвести до загибелі рослини чи появи хвороб.

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Яке освітлення потрібне орхідеї влітку

Орхідеям потрібне яскраве розсіяне світло. Якщо сонця буде недостатньо, то це може призвести до грибкових інфекцій, а от прямі сонячні промені призедуть до опіків на листах. Найкраще тримати рослину на східному чи західному вікні. Вона може стояти в кімнаті теж, але важливо, аби був доступ до світлого місця.

Якщо орхідея стоїть біля вікна з проїзною частиною, то його краще не відчиняти, бо орхідея буде сухою від великої кількості пилу.



Орхідею влітку треба частіше підливати / Фото Pexels

Як поливати орхідею влітку

Влітку дуже важливо правильно поливати орхідею. Зволожувати вазон в середньому треба 2 – 4 рази на тиждень. Втім частота поливу може змінюватися. Це залежить від температури та вологості повітря.

Зрозуміти те, чи настав час поливати орхідею можна по наявності крапель конденсату в кашпо. Допоки вони рясно вкривають стіни горщика – вологи достатньо. Також можна занурити в субстрат смужку паперу. При достатньому зволоженні її край, що виступає над субстратом, просочується водою приблизно за хвилину.

Найпоширеніший спосіб поливу орхідей – занурення горщика в рослину у воду на 30 хвилин, щоб субстрат і коріння просочилися вологою. Далі воді треба дати стекти. Також квітку треба рясно обприскувати з пульверизатора. Це не лише покращить вологість, але й змиє з неї пил та забруднення.