Элементарное средство "разбудит" орхидею: она зацветет за считанные недели

Орхидея – это невероятный цветок, который обожает многие именно за необычное и красивое цветение. Впрочем, случается и такое, что орхидея наотрез отказывается цвести снова.

Орхидея – это одно из самых прихотливых в уходе комнатных растений, сообщает 24 Канал. Но если знать основы ухода за этими цветами и несколько простеньких лайфхаков, орхидеи будут радовать вас цветением довольно часто.

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Что делать, чтобы орхидея зацвела

Если вы заметили, что ваша орхидея уже не цветет более, как шесть месяцев, однако выглядит зеленой и здоровой, скорее всего, растение находится в состоянии покоя, то есть в спячке. И этот этап естественный, ведь растение должно накопить энергию, чтобы расцвести впоследствии, весной или летом.

Такую орхидею лучше всего будет вынести на улицу – в теплых и влажных условиях она проснется быстрее. Если же в вашем регионе температура воздуха ночью слишком низкая, тогда орхидею нужно днем выносить, а на ночь забирать обратно в дом. А вот в теплом климате орхидею и вообще советуют прикрепить к дереву. Ведь эти растения в природе растут не в почве, а цепляются к другим растениям.

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Поэтому они будут прекрасно чувствовать себя и без горшка. Важно помнить, что в открытом пространстве орхидеи могут расти только в определенном климате – нет холода.

Но если вынести орхидею на улицу не вариант, вы можете попробовать другой способ, побуждающий ее к цветению. Например, цветоводы советуют поливать растение льдом, а время от времени подкладывать к горшку с ней кусочки льда.



Орхидеи могут быстро зацвести / Фото Pexels

Кроме того, можно подкормить растение домашним удобрением, которое очень просто изготовить. Для него вам понадобятся только использованные банановые кожуры.

Оказывается, они содержат немало фосфора, азота и магния – основных веществ, что нужны для роста и цветения орхидеи. Настой из бананов может ускорить фотосинтез, а после его использования листья орхидеи становится блестящим, а цветы – ярче.

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Для приготовления настоя кожуры нужно залить теплой кипяченой водой. Накройте крышкой и настаивайте в течение 3 дней. После этого разбавьте таким же количеством воды и поливайте растения.