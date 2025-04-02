Елементарний засіб "розбудить" орхідею: вона зацвіте за лічені тижні

Орхідея – це неймовірна квітка, яку обожнює чимало людей саме за незвичне та красиве цвітіння. Втім, трапляється й таке, що орхідея навідріз відмовляється цвісти знову.

Орхідея – це одна з найбільш вибагливих у догляді кімнатних рослин, повідомляє 24 Канал. Та якщо знати основи догляду за цими квітами та кілька простеньких лайфхаків, орхідеї будуть тішити вас цвітінням досить часто.

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Що робити, щоб орхідея зацвіла

Якщо ви помітили, що ваша орхідея вже не цвіте більше, як шість місяців, проте виглядає зеленою та здоровою, скоріш за все, рослина перебуває у стані спокою, тобто у сплячці. І цей етап природний, адже рослина мусить накопичити енергію, аби розквітнути згодом, навесні чи влітку.

Таку орхідею найкраще буде винести надвір – у теплих та вологих умовах вона прокинеться швидше. Якщо ж у вашому регіоні температура повітря уночі надто низька, тоді орхідею потрібно вдень виносити, а на ніч забирати назад у дім. А ось у теплому кліматі орхідею й взагалі радять прикріпити до дерева. Адже ці рослини у природі ростуть не у ґрунті, а чіпляються до інших рослин.

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Тож вони будуть чудово почуватися й без горщика. Важливо пам'ятати, що у відкритому просторі орхідеї можуть рости тільки в певному кліматі – не немає холоду.

Але якщо винести орхідею на вулицю не варіант, ви можете спробувати інший спосіб, що спонукатиме її до цвітіння. Наприклад, квітникарі радять поливати рослину льодом, а час від часу підкладати до горщика з нею шматочки криги.



Орхідеї можуть швидко зацвісти / Фото Pexels

Окрім того, можна підживити рослину домашнім добривом, яке надзвичайно просто виготовити. Для нього вам знадобляться тільки використані бананові шкірки.

Виявляється, вони містять чимало фосфору, азоту та магнію – основних речовин, що потрібні для росту та цвітіння орхідеї. Настій з бананів може прискорити фотосинтез, а після його використання листя орхідеї стає блискучим, а квіти – яскравішими.

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Для приготування настою шкірки потрібно залити теплою кип'яченою водою. Накрийте кришкою та настоюйте протягом 3 днів. Після цього розбавте такою ж кількістю води та поливайте рослини.