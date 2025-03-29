За допомогою легкого рішення, рослину в поганому стані можна досить легко воскресити, пише 24 Канал з посиланням на Express. Знову зацвісти вазону, який має ще іншу назву – жіноче щастя вдасться за кількома порадами, які розповіла садівниця Рейлі Казанова.

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Як змусити зацвісти спатифілум

Щоб врятувати рослину, потрібно пересадити її в інший великий горщик. Це допоможе вазону краще розростися. Важливим моментом є підлив спатифілума за допомогою фільтрованої води, оскільки вазон є досить чутливим до хімікатів.

Жінка розповіла, що підтримує вологість в кімнаті на рівні 50 – 55%, зберігає ґрунт вологим та обприскує рослини двічі на день. Час від часу рослину потрібно підживлювати добривами. Можна використовувати комплексні мінеральні добрива, органічні чи спеціальні для ароїдних рослин.



Догляд за спатифілумом є досить простим / Фото Pexels

Весна – активний період для росту спатифілума, тому рослину потрібно підживлювати двічі на місяць. Корисною є підгодівля банановою шкіркою, яка містить калій. Можна цю шкірку подрібнити й додати в ґрунт чи зробити настій.

Більше про банановий настрій для рослин розповіли у нашому матеріалі. Окрім того, розповіли про кілька способів застосування бананової шкірки в побуті та косметології.

Пам’ятайте, що рослині потрібне хороше освітлення, але без прямих сонячних променів. Поливати треба регулярно, але без застою води. Якщо листя почне опускатися, то це буде сигналом нестачі вологи. Також не забувайте про те, що рослина любить вологість, тому варто обприскувати листя.