Господині кажуть, що орхідея може цвісти кілька разів на рік після того, як вам вдасться вирівняти режим поливу, пише 24 Канал. Все, що вам потрібно зробити – додати у воду шматочок бананової шкірки.

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Чим підживити орхідею

Орхідеї потрібно підливати раз на тиждень або кожних 10 днів. Щоб вода була наповнена поживними речовинами, додайте у воду шматочок бананової шкірки, який у вас залишиться після того, як ви з’їсте фрукт.



Поради для кращого цвітіння орхідеї / Фото Pexels

Банановий настій призведе до пишного цвітіння орхідеї. Хтось використовує простий метод з додаванням шматочка шкірки у воду, хтось робить спеціальний розчин.

Цікаво! Для здорового росту орхідей важливо забезпечити 8 годин природного світла щодня та уникати надмірного поливу, щоб запобігти гниттю коріння. Що ще потрібно рослині читайте в нашому матеріалі.

У банановій шкірці міститься калій, кальцій та фосфор, які є хорошим органічним добривом. Один фахівець каже, що для кращого результату варто кілька бананових шкірок додати у воду, залишити на кілька годин у воді, а тоді використовувати настій для поливу.

Можна приготувати спеціальний чай зі шкірки банана, замочивши її у воді на 48 годин з розбавленням чотирьох частин води. А ще можна бананову шкірку нарізати тонкими смужками, висушити на сонці впродовж 2 днів, а тоді подрібнити в блендері до порошкоподібного стану й посипати засобом орхідею.