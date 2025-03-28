Хозяйки говорят, что орхидея может цвести несколько раз в год после того, как вам удастся выровнять режим полива, пишет 24 Канал. Все, что вам нужно сделать – добавить в воду кусочек банановой кожуры.

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Чем подкормить орхидею

Орхидеи нужно подливать раз в неделю или каждые 10 дней. Чтобы вода была наполнена питательными веществами, добавьте в воду кусочек банановой кожуры, который у вас останется после того, как вы съедите фрукт.



Советы для лучшего цветения орхидеи / Фото Pexels

Банановый настой приведет к пышному цветению орхидеи. Кто-то использует простой метод с добавлением кусочка кожуры в воду, кто-то делает специальный раствор.

Интересно! Для здорового роста орхидей важно обеспечить 8 часов естественного света ежедневно и избегать чрезмерного полива, чтобы предотвратить гниение корней. Что еще нужно растению читайте в нашем материале.

В банановой кожуре содержится калий, кальций и фосфор, которые являются хорошим органическим удобрением. Один специалист говорит, что для лучшего результата стоит несколько банановых шкурок добавить в воду, оставить на несколько часов в воде, а тогда использовать настой для полива.

Можно приготовить специальный чай из кожуры банана, замочив ее в воде на 48 часов с разбавлением четырех частей воды. А еще можно банановую кожуру нарезать тонкими полосками, высушить на солнце в течение 2 дней, а потом измельчить в блендере до порошкообразного состояния и посыпать средством орхидею.