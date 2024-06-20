Тюль вполне возможно отбелить самому в домашних условиях, однако следует понимать, что эта вещь требует особого подхода, потому что является несколько деликатной, поэтому просто бросить ее в стиральную машинку не удастся.
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Обратите внимание на ткань тюля
Перед стиркой очень важно учитывать из какой же ткани тюль. Этот фактор даст вам понять при какой температуре можно стирать вещь.
- Лен надо стирать в температуре не выше, чем 40°C. Занавески из льна отжимать нельзя. Сушить под прямым солнечным светом не рекомендуется.
- Нейлон можно стирать в температуре 45-50°C. Тюль вполне хорошо стирается в машинке, однако откажитесь от любых отбеливателей с хлором.
- Шифон надо стирать вручную и следить за тем, чтобы температура не была выше, чем 30°C.
- Для органзы оптимальной температурой является 30°C. Эта ткань не переносит агрессивные средства для стирки.
Тюль можно элементарно отбелить / Фото Pexels
Как отбелить тюль в машинке
Эксперты не советуют использовать для стирки в машинке средства с высокой концентрацией хлора, поскольку они вызывают появление налета на барабане. Используйте отбеливающие капсулы, которые не являются такими агрессивными, как порошок.
Убрать желтизну с тюля может обычный нашатырный спирт. В емкость для средства для стирки налейте половину стакана геля и добавьте 8 капель нашатырного спирта. Установите деликатный режим стирки и минимальное количество оборотов.
Как отбелить тюль содой и солью
Чтобы убрать серость с занавесок, используйте бабушкины методы с использованием соды и соли. Можете применять тюль из капрона, органзы и шифона.
В 10 литров теплой воды всыпьте 1 столовую ложку соли и соды и хорошо размешайте. Окуните тюль в раствор и подержите в нем 4 часа. Если на занавеске есть сильные загрязнения, то после замачивания нанесите кашицу из соды и оставьте на 30 минут.
После этого тюль надо прополоскать в чистой воде и высушить, однако ткань отжимать не стоит и лучше дать ей стечь.