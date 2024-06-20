Тюль цілком можливо відбілити самому в домашніх умовах, однак варто розуміти, що ця річ вимагає особливого підходу, бо є дещо делікатною, тож просто вкинути її в пральну машинку не вдасться.

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Зверніть увагу на тканину тюлю

Перед пранням дуже важливо враховувати з якої ж тканини тюль. Цей фактор дасть вам зрозуміти за якої температури можна прати річ.

Льон треба прати в температурі не вищій, ніж 40°C. Фіранки з льону віджимати не можна. Сушити під прямим сонячним світлом не рекомендовано.

треба прати в температурі не вищій, ніж 40°C. Фіранки з льону віджимати не можна. Сушити під прямим сонячним світлом не рекомендовано. Нейлон можна прати в температурі 45-50°C. Тюль цілком добре переться в машинці, однак відмовтеся від будь-яких відбілювачів з хлором.

можна прати в температурі 45-50°C. Тюль цілком добре переться в машинці, однак відмовтеся від будь-яких відбілювачів з хлором. Шифон треба прати вручну та слідкувати за тим, аби температура не була вищою, ніж 30°C.

треба прати вручну та слідкувати за тим, аби температура не була вищою, ніж 30°C. Для органзи оптимальною температурою є 30°C. Ця тканина не переносить агресивні засоби для прання.



Тюль можна елементарно відбілити / Фото Pexels

Як відбілити тюль в машинці

Експерти не радять використовувати для прання в машинці засоби з високою концентрацією хлору, оскільки вони викликають появу нальоту на барабані. Використовуйте відбілювальні капсули, які не є такими агресивними, як порошок.

Забрати жовтизну з тюлю може звичайний нашатирний спирт. У ємність для засобу для прання налийте половину склянки гелю та додайте 8 крапель нашатирного спирту. Встановіть делікатний режим прання та мінімальну кількість обертів.

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Як відбілити тюль содою та сіллю

Щоб прибрати сірість з фіранок, використовуйте бабусині методи з використанням соди та солі. Можете застосовувати тюль з капрону, органзи та шифону.

У 10 літрів теплої води всипте 1 столову ложку солі та соди й добре розмішайте. Занурте тюль в розчин та потримайте в ньому 4 години. Якщо на фіранці є сильні забруднення, то після замочування нанесіть кашку з соди та залишіть на 30 хвилин.

Після цього тюль треба прополоскати в чистій воді та висушити, однак тканину віджимати не варто та краще дати їй стекти.