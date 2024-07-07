Укргидрометцентр рекомендует минимизировать пребывание на солнце, не перегреваться и пить много воды. Кроме того, стоит взять на вооружение еще несколько рекомендаций, которые помогут пережить это время максимально комфортно.
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Будьте в прохладе
Если в вашем доме есть возможность избежать прямых солнечных лучей – выбирайте теневое место подальше от окна. Также комфортнее помогают пережить жару земля и зелень, поэтому по возможности, выбирайтесь на природу в затененные места. Чтобы солнце не нагрело всю комнату – держите шторы закрытыми весь день.
Увлажняйте тело
Становитесь под струю прохладной воды и смачивайте тело или выбирайтесь к естественным водоемам или бассейну. Вода хорошо справляется с охлаждением тела.
Пейте воду
Главный враг в жару – обезвоживание. Именно поэтому постоянно пейте воду. Если боитесь заболеть от напитков со льдом, тогда употребляйте воду комнатной температуры.
Не забывайте в жару пить воду / Фото Pexels
Собирайте волосы
Длинные волосы очень парит и греет тело, поэтому собирайте их в хвост, позволяя коже дышать.
Уменьшите рацион
В период жары употребляйте больше клетчатки, которая легко переваривается и не нагружает организм. Добавляйте в рацион больше ягод, фруктов или овощей, готовьте салаты и отказывайтесь от мяса, жирной пищи и алкоголя, который обезвоживает.
Увлажняйте воздух
Поставьте на стол увлажнитель воздуха, который освежит пространство и охладит радиус вашего рабочего места.