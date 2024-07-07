Как пережить адскую жару: 6 советов, которые помогают

С понедельника Украину накроет сильная жара, которая в некоторых регионах будет достигать 40 градусов тепла. Из-за такой высокой температуры воздуха, ночи также будут жаркими, а не прохладными, как всегда. Чтобы пережить такую жару, советуем воспользоваться несколькими советами.

Укргидрометцентр рекомендует минимизировать пребывание на солнце, не перегреваться и пить много воды. Кроме того, стоит взять на вооружение еще несколько рекомендаций, которые помогут пережить это время максимально комфортно.

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Будьте в прохладе

Если в вашем доме есть возможность избежать прямых солнечных лучей – выбирайте теневое место подальше от окна. Также комфортнее помогают пережить жару земля и зелень, поэтому по возможности, выбирайтесь на природу в затененные места. Чтобы солнце не нагрело всю комнату – держите шторы закрытыми весь день.

Увлажняйте тело

Становитесь под струю прохладной воды и смачивайте тело или выбирайтесь к естественным водоемам или бассейну. Вода хорошо справляется с охлаждением тела.

Пейте воду

Главный враг в жару – обезвоживание. Именно поэтому постоянно пейте воду. Если боитесь заболеть от напитков со льдом, тогда употребляйте воду комнатной температуры.



Не забывайте в жару пить воду / Фото Pexels

Собирайте волосы

Длинные волосы очень парит и греет тело, поэтому собирайте их в хвост, позволяя коже дышать.

Уменьшите рацион

В период жары употребляйте больше клетчатки, которая легко переваривается и не нагружает организм. Добавляйте в рацион больше ягод, фруктов или овощей, готовьте салаты и отказывайтесь от мяса, жирной пищи и алкоголя, который обезвоживает.

Увлажняйте воздух

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Поставьте на стол увлажнитель воздуха, который освежит пространство и охладит радиус вашего рабочего места.