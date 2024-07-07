Як пережити пекельну спеку: 6 порад, які допомагають

З понеділка Україну накриє сильна спека, яка в деяких регіонах сягатиме 40 градусів тепла. Через таку високу температуру повітря, ночі також будуть спекотними, а не прохолодними, як завжди. Щоб пережити таку спеку, радимо скористатися кількома порадами.

Укргідрометцентр рекомендує мінімізувати перебування на сонці, не перегріватися та пити багато води. Окрім того, варто взяти на озброєння ще кілька рекомендацій, які допоможуть пережити цей час максимально комфортно.

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Будьте в прохолоді

Якщо у вашій оселі є можливість уникнути прямих сонячних променів – обирайте тіньове місце подалі від вікна. Також комфортніше допомагають пережити спеку земля та зелень, тож за можливості, вибирайтеся на природу в затінені місця. Щоб сонце не нагріло всю кімнату – тримайте штори закритими увесь день.

Зволожуйте тіло

Ставайте під струмінь прохолодної води та змочуйте тіло або ж вибирайтеся до природних водойм чи басейну. Вода добре справляється з охолодженням тіла.

Пийте воду

Головний ворог в спеку – зневоднення. Саме тому постійно пийте воду. Якщо боїтеся захворіти від напоїв з льодом, тоді вживайте воду кімнатної температури.



Не забувайте у спеку пити воду / Фото Pexels

Збирайте волосся

Довге волосся дуже парить та гріє тіло, тому збирайте його у хвіст, дозволяючи шкірі дихати.

Зменшіть раціон

У період спеки вживайте більше клітковини, яка легко перетравлюється та не навантажує організм. Додавайте в раціон більше ягід, фруктів чи овочів, готуйте салати та відмовляйтеся від м’яса, жирної їжі та алкоголю, який зневоднює.

Зволожуйте повітря

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Поставте на стіл зволожувач повітря, який освіжить простір та охолодить радіус вашого робочого місця.