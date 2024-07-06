Чимало людей уникають бананів через те, що вони містять багато вуглеводів та цукру порівняно з іншими фруктами. Втім, цілком дарма, адже вони можуть забезпечити багато переваг для здоров'я. І про них розповідає докторка медичних наук Джессіка Левінсон.

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Банани багаті на калій

Банани – це неймовірне джерело калію, який дуже потрібний для багатьох функцій організму. І одна з головних причин, чому наше тіло потребує калію – це регуляція балансу рідини в організмі.

Окрім того, калій може знижувати кров'яний тиск, зміцнювати кістки та сприяти належній роботі м'язів.

Містять багато клітковини

Банани містять розчинну клітковину, яка набухає в шлунку та набуває вигляду желеподібної маси, яка змушує вас відчувати ситість. І розчинна клітковина також зв'язується з калоріями та жиром та витягує їх з організму перед тим, як вони потраплять у кров.

Велика кількість вітаміну В6

Серед інших численних переваг бананів – вони є чудовим джерелом вітаміну В6. Один банан може забезпечити приблизно п'яту частину вашої добової норми цього вітаміну. А він дуже важливий для багатьох функцій організму, зокрема й для обміну речовин.



Банани багаті на поживні речовини / Фото Pexels

Здорове джерело вуглеводів

Банани містять багато вуглеводів, які можуть стати джерелом енергії для ваших тренувань. Окрім того, вони також можуть бути корисними для зменшення м'язових спазмів та болю, який пов'язаний із виконанням різних фізичних вправ.

Банани досить доступні

Якщо ви маєте досить обмежений бюджет на фрукти, тоді банани можуть стати непоганим варіантом, адже ви можете легко обрати найкращі з них. Річ у тому, що банани мають досить товсту шкірку, яка захищає м'яку їстівну частину від впливу пестицидів.