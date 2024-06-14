Иногда летние погодные условия бывают непредсказуемыми, и это заставляет садоводов "торопить" созревание плодов. Когда жаркие дни сменяются холодными ночами, это может привести к развитию фитофтороза, который уничтожит урожай.

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Для чего нужно ускорять созревание помидоров

Если на растениях развивается фитофтороз, он может уничтожить за считанные дни не только сами кусты, но и урожай. Больные плоды могут сначала не иметь внешних признаков поражения, однако после того, как вы их соберете, они начинают покрываться пятнами, быстро гниют и их вкус становится хуже.

Обычно к преждевременному срыванию помидоров садоводы прибегают тогда, когда сезон уже подходит к концу.

Как ускорить созревание помидоров на грядке

Первый и надежный способ – это удаление цветоносов. Цветение помидоров может длиться очень долго, и постоянное появление цветков отнимает у помидоров очень много сил, и растения тратят питательные вещества и на то, чтобы образовать бутоны, и на цветение, и на рост плодов, и на их созревание.

Поэтому самый простой способ его ускорить – это подрезать или прищипнуть верхушки каждого помидорного куста за месяц до окончания сезона. Так вы остановите дальнейшее цветение и направите силы растения на созревание плодов, что уже завязались.



Помидоры можно заставить краснеть быстрее / Фото Pexels

Обрезка листьев и пасынков

Пасынкование помидоров следует проводить в течение всего сезона. Вегетация оттягивает плодоношение, и тогда плоды вырастают мелкими и их совсем немного. А вот отрывание ненужных листьев поможет перераспределить питание с роста на созревание плодов.

Кроме того, это улучшит и проветриваемость куста, и это также поможет снизить риски куста заболеть фитофторой.

Как ускорить созревание сорванных помидоров

Иногда огородникам приходится срывать зеленые плоды для того, чтобы не допустить их порчи. И при правильном хранении они могут созреть даже за пределами куста.

Для того, чтобы созревание случилось быстро, вам нужно найти помещение, которое хорошо проветривается, и где температура достигает 20 – 25 градусов. Разложите помидоры в несколько слоев на полках, в корзинах или ящиках и оставьте их на несколько дней.

Раз в неделю томаты нужно проверять – выбрасывайте испорченные и убирайте те, что уже созрели.

Если же вам нужно, чтобы помидоры созрели очень быстро, вы можете повысить температуру до 28 градусов, а также настроить в помещении очень яркое освещение.