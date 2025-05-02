Помидоры созреют быстрее, чем у соседей: для этого нужна только шпилька

Свои помидоры на участке –это настоящая радость для любого огородника. Вот только иногда ждать плодов приходится слишком долго – особенно если погода не радует теплом и солнцем.

Если вы не хотите очень долго ждать сочные красные томаты, зато хотите "подтолкнуть" помидоры к более быстрому вызреванию, тогда можно воспользоваться одним элементарным способом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

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Почему помидоры плохо растут?

Некоторые огородники допускают ошибки при выращивании помидоров – и думают, что томаты обязательно должны созревать на кустах. Впрочем, плоды вместо этого рекомендуют снимать с кустов, если они начали белеть – и созреть они могут уже в теплом помещении.

Но для того, чтобы помидоры созревали на кустах быстрее, можно использовать несколько хитростей. В частности, наибольшую популярность имеют химический, солнечный методы и лайфхак со шпилькой.



Помидоры могут созреть быстрее / Фото Pexels

Для того, чтобы помидоры созревали быстрее, особенно полезным считают подкормка их суперфосфатом. Для этого нужно взять 5 литров воды и растворить в них 20 – 25 граммов суперфосфата, что предварительно разводится в небольшом количестве воды. А процеженный раствор применяют для опрыскивания томатов, чтобы ускорить созревание.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем еще можно подкормить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

А вот еще одна причина долгого созревания помидоров заключается в том, что они оказались в тени. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно развернуть куст так, чтобы плоды оказались на солнце – и тогда они начнут созревать гораздо быстрее.

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Зато о лайфхак со шпилькой для быстрого созревания помидоров знают только опытные огородники – и этот метод не только эффективен, но и чрезвычайно прост. Если вам нужно, чтобы помидоры дали спелые плоды на 10 дней раньше, нужно взять обычную булавку или иглу, а потом проколоть томат у плодоножки.