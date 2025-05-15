Одна популярная ошибка, портящая цветение роз: единицы знают

Из всех растений, которые вы можете выращивать у себя в саду или во дворе, роза, вероятно, является самым ярким выбором. Но для того, чтобы они из года в год хорошо росли и цвели, нужно знать, как за ними ухаживать.

Возможно, вы замечали, что после нескольких лет выращивания розы могут уже не так активно расти весной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Устранить проблему можно одним элементарным действием.

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Что делать, чтобы розы росли лучше?

Оказывается, есть один абсолютно элементарный лайфхак, что может ускорить и улучшить весенний рост роз. И это – своевременная их обрезка. Многие садоводы считают, что ее нужно проводить осенью, однако на самом деле лучшим временем будет весна.

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Дело в том, что если вы проводите обрезку осенью, а погода стоит еще теплая, вы можете случайно спровоцировать новый рост побегов, а это сделает розы уязвимыми к поздним заморозкам.

Когда листья на ваших розовых кустах осенью отмирают, они переносят свои запасы питательных веществ на стебли. А если проводить обрезку тогда, когда на растении еще есть листья, это может привести к истощению энергетических запасов корневой системы.

Зато если оставить побеги на всю зиму, это даст кроне дополнительную защиту и поможет удерживать снег – а значит, роза будет дополнительно утеплена. А вот весенняя обрезка позволяет легко обнаружить все побеги, отмершие зимой.



Розы нужно вовремя обрезать / Фото Pexels

Идеальное время для весенней обрезки роз – это период, когда почки начинают набухать, и обнаружить те мертвые ветви, что не имеют здоровых почек, гораздо легче. Весенняя обрезка позволяет стимулировать новый энергичный рост, ведь сильные, здоровые побеги дают лучшие и большие цветы.

Но если обрезку вы провели, это еще не значит, что можно отдыхать. Есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать для своих роз: