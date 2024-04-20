Как и все другие цветы, срезанная сирень нуждается в ежедневном уходе. Эксперты говорят, что главным секретом является срез. Обрезать сирень надо утром или вечером. Лучше всего для этого использовать секатор.

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Делать срез надо наискосок и поставить сразу в воду. В вазе веточки сирени могут стоять от 3 до 7 дней. А чтобы они простояли еще дольше, надо соблюдать несколько правил.

Что делать, чтобы сирень дольше стояла

Каждый день подрезайте веточки наискосок на 1 – 2 сантиметра. Не забывайте менять каждое утро воду. По желанию, используйте подкормку, которую можно приобрести в цветочных магазинах. Вместо нее в вазу можно добавить аспирин, немного сахара или столовую ложку уксуса.

Веточки сирени опрыскивайте водой в течение дня, а температура воды в вазе должна быть комнатной. Использовать лучше всего отстоянную воду из крана. Букет уберите с солнечного места, чтобы он как можно дольше простоял.



Советы, которые помогут сохранить свежесть сирени / Фото Pexels

Как дольше сохранить сирень

Если замечаете, что сирень начинает увядать, погрузите на несколько минут веточки в кипяток, а чтобы продлить жизнь веточек, срежьте лишние листья, которые начинают засыхать.

Мутная вода в вазе означает одно – там размножаются бактерии, поэтому меняйте ее на свежую. Для лучшей подпитки веток, разрезайте стебли накрест.