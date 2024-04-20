Як і всі інші квіти, зрізаний бузок потребує щоденного догляду. Експерти кажуть, що головним секретом є зріз. Обрізати бузок треба зранку або ввечері. Найкраще для цього використовувати секатор.

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Робити зріс треба навскіс та поставити одразу у воду. У вазі гілочки бузку можуть стояти від 3 до 7 днів. А щоб вони простояли ще довше, треба дотримувати декількох правил.

Що робити, щоб бузок довше стояв

Кожного дня підрізайте гілочки навскіс на 1 – 2 сантиметри. Не забувайте змінювати кожного ранку воду. За бажанням, використовуйте підживлення, яке можна придбати у квіткових магазинах. Замість нього у вазу можна додати аспірин, трохи цукру чи столову ложку оцту.

Гілочки бузку обприскуйте водою впродовж дня, а температура води у вазі має бути кімнатною. Використовувати найкраще відстояну воду з крана. Букет приберіть з сонячного місця, щоб він якомога довше простояв.



Поради, які допоможуть зберегти свіжість бузка / Фото Pexels

Як довше зберегти бузок

Якщо помічаєте, що бузок починає в’янути, занурте на кілька хвилин гілочки в окріп, а щоб продовжити життя гілочок, зріжте зайве листя, яке починає засихати.

Каламутна вода у вазі означає одне – там розмножуються бактерії, тому міняйте її на свіжу. Для кращого підживлення гілок, розрізайте стебла навхрест.