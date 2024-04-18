Мурахи на півоніях можуть не тільки зіпсувати зовнішній вигляд ваших квітів, але і призвести до суттєвого скорочення термінів їхнього цвітіння. Тож для того, щоб уберегти ваші квіти, вам потрібно розібратися, як позбутися шкідників.

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Чому на півоніях з'являються мурахи

Перед тим, як починати боротьбу із проблемою, спершу потрібно розібратися, чому вона взагалі з'являється. І навесні, перед тим, як бутони півоній розпускаються, ви можете помітити на них клейкий цукровий сік. Його дуже легко сплутати зі звичайною росою на вигляд, але якщо ви доторкнетеся його, відчуєте липкість.

Сік виникає із чашолистків і згодом кристалізується – і саме він приваблює мурах. Натомість яскравий колір квітів взагалі немає жодного значення. У цей період на бутонах ви можете помітити й багато мурах, які намагатимуться прогризти пелюстки, щоб отримати більше соку.

Такі пошкодження призводять до того, що квіти спершу довго не розпускаються, а потім стають деформованими. Пошкоджені ж півонії мають дуже короткий термін цвітіння і швидко в'януть. Саме через це навесні зі шкідниками потрібно боротися.

Мурахи, до речі, здатні псувати і кореневу систему рослини – розводити попелицю на листках і стеблах та харчуватися соком квітів.



Мурахи можуть зіпсувати півонії / Фото Pexels

Як боротися із мурахами на півоніях

Перш за все, вам потрібно очистити усе місце під кущами квітів – позбудьтеся бур'янів, розпушіть ґрунт – так комахи не зможуть селитися в кореневій системі. Після цього ж вам потрібно підготувати суху суміш із рівних частин попелу, харчової соди та гашеного вапна.

Цією речовиною вам потрібно посипати зону біля кожного куща півонії. Також корисним проти мурах буде настій з лаврового листа. Вам потрібно взяти 30 грамів сухої рослини та залити його 2 літрами окропу. Дайте суміші настоятися кілька годин, а потім додайте ще три літри води і можете обприскувати кущі.

Борються з мурахами на півоніях і за допомогою нашатирного спирту. Для цього вам потрібно взяти 1 чайну ложку спирту та розчинити у літрі води, а після цього обприскати квіти. Мурах буде відлякувати різкий аромат цієї суміші.