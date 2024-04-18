Гарний урожай залежить від дуже багатьох факторів: вдалого вибору ділянки, якості ґрунту, правильного часу посадки, поливу та, звісно ж, від підживлення. І чимало городників помічають, що різні добрива діють на культури по-різному.

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Чим потрібно підживлювати часник

Для того, щоб ваш часник виріс здоровим та великим, його потрібно не тільки вчасно, але і правильно підгодувати. І навесні для цього можна використати чимало народних засобів і способів, ефективність яких давно була перевірена на практиці.

Ідеально для підживлення часнику підходять залізний купорос та сульфат магнію. Тож перше, що вам потрібно зробити, це підготувати розчин для підживлення часнику. Використовуйте такий рецепт: на відро води потрібно додати 1 чайну ложку залізного купоросу та 1 столову ложку сульфату магнію.

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А ось на більш лужних ґрунтах, або ж у випадку, якщо раніше ви вже проводили вапнування, удобрення попелом чи його розчином, для такого підживлення потрібно додати у рідину ще й 1 чайну ложку лимонної кислоти.



Часник потребує правильного підживлення / Фото Pexels

Для того, щоб застосувати розчин для підживлення, вам потрібно пройтися з лійкою по рядах вашого часнику. Не варто виливати надто велику кількість розчину – буде цілком достатньо приблизно 5 літрів на 1 квадратний метр. Саме таке підживлення зрештою приведе до того, що ви отримаєте дуже багатий та здоровий урожай.