Певного часу, коли ідеально удобрювати ожину – немає. Ви можете це робити від початку наявності перших листків і аж до заморозків. Важливий момент – перегодовувати її не треба, тому вносьте підживлення не більше двох разів на місяць.

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Кожен цикл росту потребує різну потребу в мікроелементах. Навесні корисно вносити азот, під час цвітіння – фосфор і калій, а перед зимою – лише калій. Коли кущ хворий, то варто підживлювати його з пестицидами.



Ожину треба підживлювати навесні / Фото Pexels

Чим підживити ожину

Добриво для ожини може бути з купленої органіки чи виготовлене з підручних засобів. Розповідаємо про кілька з них.

Трав’яний розчин. Наріжте бур’яни дрібно та викладіть на дно бочки, додайте 50 грамів сухих дріжджів та залийте водою. Дайте цій суміші настоятися 7 днів під сонячними променями, а тоді поливайте цим добривом ожину.

Перегній чи пташиний послід. Це добриво внесіть на ділянку ожини. На 1 квадратний метр потрібен 1 кілограм.

Дріжджі. Таке підживлення покращить урожайність. Розчиніть 100 грамів дріжджів у 10 літрах теплої води. Тоді 2 літри розчину лийте під кожен кущ.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Гранульований кінський гній. За допомогою цього підживлення, ягоди будуть більшими й солодшими. Просто біля кожного куща зробіть поглиблення 20 сантиметрів та всипте 1 столову ложку засобу.

Зола. Вона живить рослину кальцієм та нормалізовує кислотність ґрунту. У 10 літрах води розчиніть 1 столову ложку попелу. Вносьте підживлення під корінь у суху погоду.

Органічні добрива корисно змінювати на мінеральні. Змінювати засіб рекомендовано кожного сезону. До найкращих мінеральних добрив входять: сірчанокислий калій, гумат натрію, універсальні мінеральні комплекси, гумінові препарати та сульфат калію.