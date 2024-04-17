Полив полуниці – це дуже важливий етап догляду за рослиною, адже це вплине не тільки на здоров'я кущів, але і на кількість ягід, яка на них з'явиться. Та як правильно її поливати? Тут важливо знати кілька ключових моментів, з якими ви зможете досягти неймовірного результату.

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Якою водою потрібно поливати полуницю

Для того, щоб поливати полуницю, вам потрібно використовувати теплу воду, яка попередньо нагрілася за день. Зважайте, що холодна вода може завдати непоправної шкоди корінню вашої рослини. Тож уникайте використання води прямо з криниці чи свердловини, адже вона може бути занадто холодною.

Як часто поливати полуницю

Полив полуниці потрібно проводити із урахуванням погоди. Якщо пройшов дощ і земля у вас на ділянці все ще волога, вам потрібно почекати, поки вона не підсохне. Вам варто уникати і недостатнього, і надмірного поливу, адже тільки так ви зможете запобігти усім можливим захворюванням ваших рослин.

Залежати частота поливу може і від складу ґрунту. Наприклад, на піщаних ґрунтах полив потрібно проводити частіше, ніж на глинистих. Орієнтуватися потрібно перш за все на вологість ґрунту і поливати рослину тоді, коли це необхідно.



Полуниця потребує правильного поливу / Фото Pexels

Зважайте також на те, що під час поливу полуниці вам також потрібно намагатися не потрапляти водою на плоди. Так ви можете спричинити деякі захворювання та гниття ягід. Найкращий варіант – це лити воду прямо під корінь рослин, адже у такий спосіб рослина отримає достатню кількість вологи.

Як правильно поливати полуницю, коли вона цвіте

Під час поливу важливо враховувати і фази росту та розвитку культури. Наприклад, під час цвітіння та дозрівання ягід вашій полуниці може знадобитися більш інтенсивний полив. А ось після збору урожаю і аж до кінця сезону його можна зменшити.

Ці кілька простих рекомендацій точно допоможуть вам забезпечити здоровий ріст ягід та рясний урожай полуниці навесні та влітку.