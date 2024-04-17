Полив клубники – это очень важный этап ухода за растением, ведь это повлияет не только на здоровье кустов, но и на количество ягод, которая на них появится. Но как правильно ее поливать? Здесь важно знать несколько ключевых моментов, с которыми вы сможете достичь невероятного результата.

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Какой водой нужно поливать клубнику

Для того, чтобы поливать клубнику, вам нужно использовать теплую воду, которая предварительно нагрелась за день. Учитывайте, что холодная вода может нанести непоправимый вред корням вашего растения. Поэтому избегайте использования воды прямо из колодца или скважины, ведь она может быть слишком холодной.

Как часто поливать клубнику

Полив клубники нужно проводить с учетом погоды. Если прошел дождь и земля у вас на участке все еще влажная, вам нужно подождать, пока она не подсохнет. Вам стоит избегать и недостаточного, и чрезмерного полива, ведь только так вы сможете предотвратить все возможные заболевания ваших растений.

Зависеть частота полива может и от состава почвы. Например, на песчаных почвах полив нужно проводить чаще, чем на глинистых. Ориентироваться нужно прежде всего на влажность почвы и поливать растение тогда, когда это необходимо.



Клубника нуждается в правильном поливе / Фото Pexels

Учитывайте также то, что во время полива клубники вам также нужно стараться не попадать водой на плоды. Так вы можете вызвать некоторые заболевания и гниение ягод. Лучший вариант – это лить воду прямо под корень растений, ведь таким образом растение получит достаточное количество влаги.

Как правильно поливать клубнику, когда она цветет

Во время полива важно учитывать и фазы роста и развития культуры. Например, во время цветения и созревания ягод вашей клубнике может понадобиться более интенсивный полив. А вот после сбора урожая и вплоть до конца сезона его можно уменьшить.

Эти несколько простых рекомендаций точно помогут вам обеспечить здоровый рост ягод и обильный урожай клубники весной и летом.