Определенного времени, когда идеально удобрять ежевику – нет. Вы можете это делать от начала наличия первых листьев и вплоть до заморозков. Важный момент – перекармливать ее не надо, поэтому вносите подкормки не более двух раз в месяц.

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Каждый цикл роста требует разную потребность в микроэлементах. Весной полезно вносить азот, во время цветения – фосфор и калий, а перед зимой – только калий. Когда куст больной, то стоит подпитывать его с пестицидами.



Ежевику надо подпитывать весной / Фото Pexels

Чем подкормить ежевику

Удобрение для ежевики может быть из купленной органики или изготовленное из подручных средств. Рассказываем о нескольких из них.

Травяной раствор. Нарежьте сорняки мелко и выложите на дно бочки, добавьте 50 граммов сухих дрожжей и залейте водой. Дайте этой смеси настояться 7 дней под солнечными лучами, а потом поливайте этим удобрением ежевику.

Перегной или птичий помет. Это удобрение внесите на участок ежевики. На 1 квадратный метр нужен 1 килограмм.

Дрожжи. Такая подкормка улучшит урожайность. Растворите 100 граммов дрожжей в 10 литрах теплой воды. Тогда 2 литра раствора лейте под каждый куст.

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Гранулированный конский навоз. С помощью этой подкормки, ягоды будут больше и слаще. Просто у каждого куста сделайте углубление 20 сантиметров и всыпьте 1 столовую ложку средства.

Зола. Она питает растение кальцием и нормализует кислотность почвы. В 10 литрах воды растворите 1 столовую ложку золы. Вносите подкормку под корень в сухую погоду.

Органические удобрения полезно менять на минеральные. Менять средство рекомендуется каждый сезон. К лучшим минеральным удобрениям входят: сернокислый калий, гумат натрия, универсальные минеральные комплексы, гуминовые препараты и сульфат калия.