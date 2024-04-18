Хороший урожай зависит от очень многих факторов: удачного выбора участка, качества почвы, правильного времени посадки, полива и, конечно же, от подкормки. И многие огородники замечают, что различные удобрения действуют на культуры по-разному.

Интересно Ягоды вырастут большими и сочными: чем надо подкормить ежевику весной

Чем нужно подкармливать чеснок

Для того, чтобы ваш чеснок вырос здоровым и большим, его нужно не только вовремя, но и правильно подкормить. И весной для этого можно использовать немало народных средств и способов, эффективность которых давно была проверена на практике.

Идеально для подкормки чеснока подходят железный купорос и сульфат магния. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это подготовить раствор для подкормки чеснока. Используйте такой рецепт: на ведро воды нужно добавить 1 чайную ложку железного купороса и 1 столовую ложку сульфата магния.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

А вот на более щелочных почвах, или в случае, если ранее вы уже проводили известкование, удобрения золой или его раствором, для такой подпитки нужно добавить в жидкость еще и 1 чайную ложку лимонной кислоты.



Чеснок нуждается в правильной подкормке / Фото Pexels

Для того, чтобы применить раствор для подпитки, вам нужно пройтись с воронкой по рядам вашего чеснока. Не стоит выливать слишком большое количество раствора – будет вполне достаточно примерно 5 литров на 1 квадратный метр. Именно такая подкормка в конце концов приведет к тому, что вы получите очень богатый и здоровый урожай.