Спатифиллум оживет за считанные дни: сделайте это для пышного цветения

Спатифиллум, или лилия мира – это очень популярное комнатное растение. В частности и из-за того, что оно может порадовать своего владельца невероятным белым цветением.

Лилии мира во время цветения выглядят потрясающе, но всего несколько ошибок в уходе могут испортить вид растения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно 5 признаков, что комнатные растения нуждаются в пересадке: игнорировать их нельзя

Обратите внимание на несколько ошибок, которые могут привести к тому, что ваша мирная лилия прекратит цветение и даже начнет засыхать.

Чрезмерный полив

Действительно, спатифиллум – это то растение, которое любит влажную почву, но и для нее чрезмерное количество воды может стать губительным. Проверяйте уровень влажности почвы пальцем и поливайте только тогда, когда на глубине нескольких сантиметров земля уже сухая.

Корректировка графика полива обычно может спасти мирную лилию, но иногда вред такой большой, что исправить его сложнее. В таком случае лучше пересадить ее в другой горшок со свежим грунтом.

Недостаточный полив

С другой стороны, недостаток воды также может привести к стрессу спатифиллума. Вот несколько признаков недостаточного количества влаги:

коричневые листья;

жесткие и хрупкие листья;

отсутствие роста растения.

Поливайте растение, пока лишняя вода не начнет стекать через дренажное отверстие в блюдце, а затем слейте лишнюю жидкость.



Спатифиллум нужно достаточно поливать / Фото Pexels

Чрезмерная подкормка

Внесение удобрений – это очень полезно, но если их слишком много, это может привести к накоплению большого количества соли в почве, и тогда кончики листьев растения начнут приобретать коричневый цвет.

Если вам кажется, что вы слишком сильно подкормили растение, промойте почву фильтрованной водой, чтобы удалить излишки солей. Если это не помогло, выньте растение из горшка и осмотрите корни. Если они черные и кашеобразные – его поразила корневая гниль. Обрежьте все черные корешки и пересадите растение в горшок с новым грунтом.

Недостаточное освещение

Спатифиллум – это устойчивое растение, что может выживать в условиях малого освещения, но цвести она так не будет, и растение предпочитает яркий непрямой свет.

Если рост замедлился, а листья выглядят поникшими, переставьте лилию в место с более ярким светом.