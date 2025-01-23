Выращивание комнатных растений в горшках – это невероятный способ украсить свой дом, получить пряности и душистые травы зимой и тому подобное. Но стоит также и следить за тем, чтобы им хватало места в горшках, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Корни, прорастающие через дренажные отверстия и над почвой

Когда корни растения начинают выглядывать из дренажных отверстий, это явный признак того, что ему не хватает места и растение нуждается в пересадке. В таком случае корни начинают путаться и приобретают форму горшка, а это приводит к недостатку воды и питательных веществ. Проверьте корни, осторожно вытянув растение, когда почва сухая.

Если вы увидите, что корней в горшке больше, чем земли, настало время для пересадки.

Горшок трескается

Вы заметили, что на контейнерах и горшках появились трещины, которых раньше не было? Это значит, что давление корней, разросшихся, стало слишком большим, и из-за этого пластиковый контейнер начинает деформироваться.

Треснувший контейнер может привести к плохому здоровью растения и неудачному распределению воды – она будет вытекать, а растение не получит достаточное количество влаги.

Растению нужно больше воды, чем обычно

Ваши растения постоянно нуждаются в воде? Скорее всего, это еще один признак, что растение нуждается в пересадке. Это происходит из-за того, что большая часть почвы, что удерживает влагу, была вытеснена корнями, что нуждается в воде.



В малом горшке растению нужно больше воды / Фото Pexels

И для того, чтобы не началось увядание, растение нужно постоянно поливать.

Рост замедлился или остановился вообще

Если вы заметили, что ваше растение не меняется уже месяцами и не выбрасывает новые листья или побеги, это может означать, что ему недостаточно места в горшке. Ограниченное пространство и недостаточное количество питательных веществ препятствуют развитию новых корней, побегов и листьев. Кроме того, это может также остановить и цветения, и плодоношения.

Пожелтение или потеря листьев

Пожелтение листьев может свидетельствовать о множестве различных проблем – например избыток полива или его недостаточное количество, или же о различных болезнях и вредителях.

Но если отмирает и желтеет нижнее, старые листья, обычно это связано с нехваткой места.