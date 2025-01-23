Вирощування кімнатних рослин у горщиках – це неймовірний спосіб прикрасити свій дім, отримати прянощі та запашні трави взимку тощо. Але варто також і стежити за тим, аби їм вистачало місця у горщиках, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Коріння, що проростає через дренажні отвори і над ґрунтом

Коли коріння рослини починає визирати з дренажних отворів, це явна ознака того, що їй не вистачає місця та рослина потребує пересадки. У такому випадку коріння починає плутатися та набуває форми горщика, а це призводить до нестачі води та поживних речовин. Перевірте коріння, обережно витягнувши рослину, коли ґрунт сухий.

Якщо ви побачите, що коріння в горщику більше, ніж землі, настав час для пересадки.

Горщик тріскається

Ви помітили, що на контейнерах та горщиках з'явилися тріщини, яких раніше не було? Це значить, що тиск коренів, що розрослися, став надто великим, і через це пластиковий контейнер починає деформуватися.

Тріснутий контейнер може призвести до поганого здоров'я рослини та невдалого розподілу води – вона буде витікати, а рослина не отримає достатню кількість вологи.

Рослині потрібно більше води, ніж зазвичай

Ваші рослини постійно потребують води? Скоріш за все, це ще одна ознака, що рослина потребує пересадки. Це відбувається через те, що більша частина ґрунту, що утримує вологу, була витіснена корінням, що потребує води.



В малому горщику рослині потрібно більше води / Фото Pexels

І для того, щоб не почалося в'янення, рослину потрібно постійно поливати.

Зростання сповільнилося чи зупинилося взагалі

Якщо ви помітили, що ваша рослина не змінюється вже місяцями та не викидає нове листя чи пагони, це може означати, що їй недостатньо місця у горщику. Обмежений простір та недостатня кількість поживних речовин перешкоджають розвитку нових коренів, пагонів та листя. Окрім того, це може також зупинити і цвітіння, і плодоношення.

Пожовтіння чи втрата листя

Пожовтіння листя може свідчити про безліч різних проблем – як-от надлишок поливу чи його недостатня кількість, або ж про різні хвороби та шкідників.

Але якщо відмирає та жовтіє нижнє, старіше листя, зазвичай це пов'язано з браком місця.