Спатифілум оживе за лічені дні: зробіть це для пишного цвітіння

Спатифілум, чи лілія миру – це дуже популярна кімнатна рослина. Зокрема й через те, що вона може порадувати свого власника неймовірним білим цвітінням.

Лілії миру під час цвітіння виглядають приголомшливо, але всього кілька помилок у догляді можуть зіпсувати вигляд рослини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Зверніть увагу на кілька помилок, які можуть призвести до того, що ваша мирна лілія припинить цвітіння та навіть почне засихати.

Надмірний полив

Справді, спатифілум – це та рослина, яка полюбляє вологий ґрунт, але і для неї надмірна кількість води може стати згубною. Перевіряйте рівень вологості ґрунту пальцем і поливайте тільки тоді, коли на глибині кількох сантиметрів земля вже суха.

Коригування графіка поливу зазвичай може врятувати мирну лілію, але іноді шкода така велика, що виправити її складніше. У такому випадку краще пересадити її в інший горщик зі свіжим ґрунтом.

Недостатній полив

З іншого боку, нестача води також може призвести до стресу спатифілума. Ось кілька ознак недостатньої кількості вологи:

коричневе листя;

жорстке та крихке листя;

відсутність росту рослини.

Поливайте рослину, поки зайва вода не почне стікати через дренажний отвір у блюдце, а потім злийте зайву рідину.



Спатифілум потрібно достатньо поливати / Фото Pexels

Надмірне підживлення

Внесення добрив – це дуже корисно, але якщо їх надто багато, це може призвести до накопичення великої кількості солі в ґрунті, і тоді кінчики листя рослини почнуть набувати коричневого кольору.

Якщо вам здається, що ви надто сильно підживили рослину, промийте ґрунт фільтрованою водою, аби видалити надлишки солей. Якщо це не допомогло, вийміть рослину з горщика та огляньте коріння. Якщо воно чорне та кашоподібне – його уразила коренева гниль. Обріжте усі чорні корінці та пересадіть рослину у горщик з новим ґрунтом.

Недостатнє освітлення

Спатифілум – це стійка рослина, що може виживати в умовах малого освітлення, але цвісти вона так не буде, і рослина надає перевагу яскравому непрямому світлу.

Якщо ріст сповільнився, а листя виглядає пониклим, переставте лілію у місце з яскравішим світлом.