Букет цветов в вазе может добавить яркий штрих к вашему декору или сделать комнату более зеленой или элегантной. Но если вы хотите, чтобы он не завял всего за несколько дней, нужно знать, как ухаживать за срезанными цветами.

Интересно Колорадский жук даже не появится: чем нужно посыпать кусты картофеля

Как правильно ухаживать за тюльпанами в вазе

Как правило, свежесрезанные тюльпаны сохраняют свою красоту всего на 5 – 10 дней – и только при надлежащем уходе. Но для того, чтобы обеспечить им немного дольше жизни, вам нужно знать, как относиться к растениям, в какую воду их ставить и что к ней нужно добавить.

Прежде всего, нужно быть внимательными еще на этапе выбора букета в магазине – если вы хотите, чтобы они достаточно долго радовали вас своим цветением, вам нужно убедиться, что вы купили тюльпаны с закрытыми бутонами.

После этого сорвите нижние листья – и хоть у вас может возникнуть соблазн оставить его, это все же нужно сделать. Иначе они погибнут довольно быстро, а потом на листьях начнут накапливаться бактерии, и это приведет к гибели тюльпанов.



Тюльпаны в букете нуждаются в уходе / Фото Pexels

После этого возьмите зубочистку и ткните ею в стебель чуть ниже цветка. Так воздух сможет выходить из стебля, когда он пьет воду, и вы избежите провисания бутонов.

После этого возьмите нож и подрежьте стебли под углом 45 градусов. Флористы предупреждают, что использование ножниц – это не лучший вариант. В воду для тюльпанов нужно добавить чайную ложку сахара и несколько кубиков льда. Запомните, что тюльпанам больше всего нравится холодная вода.

Не забывайте о необходимости заменять воду каждые 2 – 3 дня, и тогда тюльпаны точно порадуют вас цветением в течение двух недель.